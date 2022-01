Lama und Alpaka zu Besuch in Seniorenheim in Sandhausen

Sandhausen. Lama Ludwig und Alpaka Zorro haben am Mittwoch das ASB Seniorenheim in Sandhausen besucht. Die Begeisterung bei den Bewohnerinnen und Bewohnern war laut Mitteilung des ASB vom Donnerstag groß. Die Tiere ließen sich geduldig von allen streicheln. Die Aktion war für die Seniorinnen und Senioren eine willkommene Abwechslung zum Pandemie-Alltag. „Gerade in Corona-Zeiten ist es sehr wichtig, dass wir unseren Bewohnerinnen und Bewohnerin ein Programm anbieten“, sagte Jennifer Rudek, die Leiterin des ASB-Seniorenheims Domizil am Leimbach laut Mitteilung. „Die Pandemie hat die Isolation und Einsamkeit vieler noch verschärft“, so Rudek.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1