Lagerarbeiter bei Arbeitsunfall in Heppenheimer Fachmarkt erschlagen

Heppenheim. Ein 60 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Heppenheim ums Leben gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fielen am Donnerstag in einem Fachmarkt auf Paletten gestapelte, gepresste sogenannte Streuballen auf den Lagerarbeiter herab, wie das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt mitteilte.

Streu ist ein Bodenbelag zur Tierhaltung und besteht meist aus Stroh, Heu oder synthetischem Material. Es müsse nun geprüft werden, wie es zum Unfall in dem Fachmarkt für Haus, Tier und Garten kommen konnte. Die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz ermitteln.