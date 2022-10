Lärmschutzwand stürzt auf A65 - zwei Arbeiter bei Landau schwer verletzt

Landau. Weil sich ein Betonelement der Lärmschutzwand an der A65 löste, sind zwei Arbeiter schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Männer gegen 11 Uhr am Mittwochvormittag in Höhe Landau-Zentrum mit Reparaturarbeiten an der Wand beschäftigt, als das Element auf die Fahrbahn stürzte. Die beiden Arbeiter kamen sofort in eine Klinik. Warum sich die Wand löste, ermittelt nun die Polizei. Die SGD Süd sowie ein Gutachter wurden eingeschaltet. Derzeit ist die Autobahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen komplett gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Landau-Süd abgeleitet. Es kommt dort zu Verkehrsbehinderungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1