Ladendiebe in Limburgerhof flüchten mit vollem Einkaufswagen – Zeugen gesucht

Limburgerhof. Drei Ladendiebe sind am Donnerstagabend in einem Supermarkt in Limburgerhof mit zwei Einkaufswägen geflüchtet, machten aber keine Beute. Wie die Polizei berichtet, meldete ein Zeuge, dass die Männer über den Eingangsbereich mit einem gefüllten Einkaufswagen den Markt in der Landauer Straße verließen, ohne die Ware zu bezahlen. Nachdem ein Zeuge einen der Männer ansprach, ließ dieser den Wagen stehen und flüchtete. Ein zweiter Mann flüchtete wenig später, vermutlich ohne Diebesgut, aus dem Markt. Der dritte Täter, ein 21-jähriger aus Speyer, ebenfalls mit einem vollen Einkaufswagen konnte von dem Zeugen gestoppt werden. Die Ware in den Einkaufswägen hatte einen Wert von circa 250 Euro.

Die Polizei beschreibt die beiden flüchtigen Täter folgendermaßen:

Die erste Person ist circa 1,70 Meter groß, mit schlanker Figur, er trug eine enge Jogginghose, orangene Kapuzenjacke, einen Vollbart, schwarze Haare, und hat eine dunkle Hautfarbe. Die zweite Person ist circa 185 cm groß, mit schlanker Figur, er trug eine beige Kapuzenjacke, hat dunkle Haare, und eine hellere Hautfarbe.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 4950.