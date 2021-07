Ladendieb verstößt bei der Tat gegen Betäubungsmittelgesetz

Neustadt/Weinstraße. Bei einem Ladendiebstahl in einem Neustädter Verbrauchermarkt hat ein 23-Jähriger ein kleines Tütchen mit Marihuana verloren. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Ladendetektiv gegen 13.20 Uhr auf den Kriminellen aufmerksam, der beim Einstecken mehrere Kosmetikartikel im Wert von etwa 50 Euro das Rauschmittel verlor. Da der Beschuldigte ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro erhoben.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen Ladendiebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.