Ladendieb nach Flucht von Polizei gestellt

Frankenthal. Eine aufmerksame Angestellte eines Geschäfts in der Frankenthaler Innenstadt hat am Dienstagabend einen Mann bemerkt, der sich Verkaufsartikel in die Jackentasche steckte. Sie sprach den Dieb auf das Diebesgut an und verständigte zuvor die Polizei, teilte diese mit. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der Dieb aus dem Geschäft. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte er in der Schnurrgasse gesichtet werden. Er flüchtete bei Erblicken der Polizeibeamten erneut, konnte diesmal jedoch geschnappt werden. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Diebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1