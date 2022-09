Speyer. Die Polizei hat am Freitagnachmittag einen Ladendieb in Speyer festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, meldete gegen 12.15 Uhr eine Ladendetektivin eines Kaufhauses in der Maximilianstraße den Flüchtigen. Die Polizei fand den 31-Jährigen, der ein Paar Turnschuhe der Marke "Reebok“ gestohlen hatte und kontrollierte ihn. Der Beschuldigte gab dabei an, dass es legitim sei, seine alten Turnschuhe gegen Neue zu tauschen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

