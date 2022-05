Ladendieb in Speyer gibt bei Polizei falsche Personalien an

Speyer. Die Polizei hat am Samstagabend in Speyer einen Ladendieb erwischt – der sich unkooperativ zeigte und einen falschen Namen angab. Wie die Polizei mitteilt, passierte ein 20-Jähriger die Kasse eines Supermarkts in der Auestraße, als die Diebstahlssicherung auslöste. Ein Ladendetektiv kontrollierte den Mann und fand Tabakwaren und Alkoholika im Gesamtwert von 65 Euro bei ihm. Als die Polizei eintraf, zeigte sich der offenbar betrunkene Beschuldigte unkooperativ und gab zunächst falsche Personalien an. Die Polizeikräfte klärten jedoch seine Identität auf. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Diebstahls und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Namensangabe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1