Ladendieb flüchtet mit Beute in Ludwigshafen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwoch gegen 13 Uhr vier Getränkedosen und eine Schnapsflasche aus einem Großhandel in der Oderstraße in Ludwigshafen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei Angestellte des Großhandels die Tat beobachtet und stellten den Mann am Ausgang zur Rede. Dabei versuchte er sofort zu flüchten und drückte eine Angestellte gegen eine Wand. Er wurde noch kurz festgehalten, konnte sich aber losreißen. Auf dem Parkplatz stieg der Täter in ein Auto und fuhr mit der Beute davon. Die Angestellten notierten sich noch das Kennzeichen des Flüchtigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann war circa 1,70 Meter groß, korpulent und trug eine grüne Adidas-Jacke. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621/9632773 entgegen.