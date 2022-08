Eberbach. Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag aus einem Zuchtbecken des Angelsportvereins in Eberbach sämtliche Lachs-Forellen entwendet In dem Becken befanden sich nach Angaben der Polizei 66 Fische mit einem Gewicht von je 3 Kilogramm. Hinweise auf die Täter liegen keine vor. Insgesamt entstand dem Angelsportverein ein Schaden in Höhe von fast 6000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/92100 bei der Polizei zu melden.

