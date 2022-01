L597: Auto prallt im dichten Nebel auf LKW

Rhein-Neckar. Ein Auto ist am Freitagabend gegen 20 Uhr auf der L597 zwischen Ladenburg und Mannheim-Wallstadt mit einem LKW kollidiert. Laut Polizeibericht versuchte ein LKW-Fahrer, sein Fahrzeug an einem an die L597 angrenzenden Feldweg zu wenden und fuhr dabei rückwärts auf die Fahrbahn. Ein aus Richtung Mannheim fahrender Mann übersah das Wendemanöver aufgrund des dichten Nebels zu spät und stieß in der Folge mit dem Sattelzug zusammen. Der Fahrer des Autos wurde durch den Aufprall verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen bis 22.30 Uhrgesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro.

