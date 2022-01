L536 zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld wegen Erdrutsch zeitweise gesperrt

Rhein-Neckar. Wegen eines Erdrutsches am Dienstag ist die L536 zwischen Wilhelmsfeld und Schriesheim in beide Richtungen zeitweise voll gesperrt worden. Eine örtliche Umleitung über Altenbach beziehungsweise über Wilhelmsfeld wurde eingerichtet, teilte die Polizei am Abend mit. Gesperrt wurde die Landstraße ab der Einmündung in Richtung Altenbach.

Nachdem die Straßenmeisterei die Gefahrenstelle mit schwerem Gerät gesichert hatte, konnte die Fahrbahn der L 536 gegen 0.20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Verletzt wurde durch den Erdrutsch niemand. Auch Sachschäden blieben aus.