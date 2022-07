Kurzer Fluchtversuch mit E-Scooter in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein 26-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag in Ludwigshafen versucht, vor der Polizei zu flüchten. Wie die Polizei mitteilte, fiel er kurz vor 16 Uhr einer Polizeistreife im Bereich der Martha-Saalfeld-Straße auf, der mit dem 26-Jährigen und dem Kind seiner Lebensgefährtin besetzt war. Beim Erblicken der Polizeistreife hielt der Fahrer an, setze das 8-jährige Kind auf den Gehweg ab und fuhr weiter. Die Polizei stoppte den 26-Jährigen nach nur 20 Metern. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Atemalkohol (0,98 Promille) fest. Darüber hinaus reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Betäubungsmittel. Der 26-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 8-Jährige wurde im Anschluss an die Mutter übergeben.

