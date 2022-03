Eine Geburt der besonderen Art hat sich vor einigen Tagen in Mosbach im Odenwald abgespielt. Die Ukrainerin Ilona Myrofhnychenko, die hochschwanger vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Deutschland geflüchtet war, brachte ihren kleinen Sohn Abraham in einem Rettungswagen zur Welt. "Auf dem Weg ins Krankenhaus nach Heilbronn waren die Wehen bereits so fortgeschritten, dass das Kind sofort geholt

...