Kurioser Unfall in Landauer Waschstraße

Landau. Ein Autofahrer hat am Samstagnachmittag in einer Landauer Waschstraße einen Auffahrunfall verursacht. Nach Polizeiangaben befanden sich die beiden Fahrzeuge schon im Waschvorgang auf dem automatischen Fließband als der Fahrer des hinteren Fahrzeugs in das Heck des davorstehenden Fahrzeuges fuhr.

Ein Grund für das Losfahren soll die blendende Sonne gewesen sein. Aber auch die 0,52 Promille Atemalkoholkonzentration des Unfallverursachers dürften nicht unerheblich dazu beigetragen haben. Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt.