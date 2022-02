Kurdenmarsch von Weinheim nach Mannheim - Polizei mit „angemessenem“ Aufgebot vor Ort

Rhein-Neckar. Ein Demonstrationszug von Kurdinnen und Kurden wird am Dienstag in Mannheim erwartet. Die Polizei werde mit einem „angemessenen“ Aufgebot vor Ort sein, bestätigte ein Sprecher auf Anfrage. Ob es zu Straßensperrungen und somit Verkehrsbehinderungen kommen werde, wurde nicht gesagt.

Beim sogenannten Kurdenmarsch unter dem Motto „Freiheit für Öcalan - Schluss mit der Isolationshaft!“ werden in diesem Jahr rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Tagesetappen vom 6. bis 11. Februar von Frankfurt nach Saarbrücken ziehen. Der Protestmarsch am Dienstag ist die dritte Etappe und startete am Morgen in Weinheim. Er soll ersten Informationen nach am Goetheplatz beim Nationaltheater enden.

Die vierte Teiletappe geht am Mittwoch 9. Februar, von Ludwigshafen nach Bad Dürkheim. Die Aktion soll am Samstag, 12. Februar, mit einer Demonstration in Strasbourg, vor dem Europäischen Parlament, enden.