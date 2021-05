Kundgebung auf dem Schillerplatz zum Tag der Befreiung

Mannheim. Der 8. Mai muss ein Feiertag werden – das fordern am Samstag, 8. Mai, um 12 Uhr auf dem Schillerplatz in Mannheim in B 3 Aktivisten mit einer Kundgebung. Veranstalter sind die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) Mannheim, die VVN-BdA Heidelberg, die Naturfreunde Mannheim, die Freireligiöse Gemeinde Mannheim und das Offene Antifaschistische Treffen Mannheim. Mit Text- und Musikbeiträgen von Bernd Köhler, Bettina Franke, Einhart Klucke, Monika-Margret Steger, Joachim Romeis und Max Wädele soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass laut einer Petiton, der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung war, der Niederschlagung des NS-Regimes.

