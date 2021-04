Speyer. Bei einem versuchten Ladendiebstahl am Mittwoch sind mehrere couragierte Kunden einem Detektiv zur Hilfe geeilt. Laut Polizei erwischte der 59-jährige Detektiv eines Supermarktes "Am Rübsamenwühl" einen 17-Jährigen beim Ladendiebstahl. Der Jugendliche stieß den Detektiv jedoch zu Boden und flüchtete zum Ausgang. Dabei rempelte er Personen an und schob auf dem Parkplatz mutwillig einen Einkaufswagen gegen einen geparkten PKW, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht wurde.

Mehrere couragierte Kunden eilten dem Detektiv zur Hilfe, wodurch es letztlich gelang, gemeinsam den Ladendieb zu stellen. Sowohl der Ladendetektiv als auch ein 24-jähriger Helfer erlitten durch die Konfrontation mit dem Beschuldigten leichte Verletzungen. Der Wert des Diebesgutes muss derzeit noch ermittelt werden. Es dürfte sich hierbei jedoch um geringwertige Gegenstände handeln.