Künstlerinnen und Künstler für Ausstellung in Heddesheim gesucht

Heddesheim. Kunstschaffende rund um Heddesheim haben bald Gelegenheit, ihre Arbeiten zu präsentieren. Vom 12. bis 14. Mai findet die Gemeinschaftsausstellung „stART – Kunst im Ort“ im Bürgerhaus Heddesheim statt. Die Vernissage zu der Ausstellung eröffnet Bürgermeister Achim Weitz am Freitag, 12. Mai, um 19 Uhr. Samstags von 11 bis 17 Uhr können die Gäste die vielfältige Kunst bei Kaffee und Kuchen genießen. Am Sonntag, 14. Mai, ist ab 11 Uhr zudem ein „Frühschoppen mit Live-Musik“ geplant.

Willkommen sind Arbeiten von Künstlern in allen bekannten Maltechniken, Fotografie, Drucktechniken und Skulpturen, so die Organisatoren. Die Teilnehmenden haben während der Ausstellungstage Helferdienste zu leisten, hieß es weiter. Außerdem werde eine Kuchenspende erwartet. Die Künstlerinnen und Künstler sollten während der Öffnungszeiten zudem überwiegend anwesend sein. Bei einer Teilnahme wird für Nichtmitglieder des Kunstvereins Heddesheim eine Gebühr von 20 Euro fällig. Bewerbungen bis zum 31. März (mit vollständigen Kontaktdaten, einem Zweizeiler aus dem hervorgeht, was ausgestellt werden soll, und ein bis zwei Fotos) an: Barbara Kollmar (barbara.kollmar@gmail.com) oder Ina Stabenau (roanni43@gmx.de). her