Kündigung unwirksam

Frankenthal. Das Oberlandesgericht Zweibrücken hat die außerordentliche Kündigung des ehemaligen Geschäftsführers der Stadtklinik Frankenthal Service GmbH, Ralf Kraut, für unwirksam erklärt. Damit hat Kraut seinen dritten Arbeitsgerichtsprozess gegen die Stadt Frankenthal gewonnen. Zuvor hatten das Arbeitsgerichts in Ludwigshafen und des Landesarbeitsgerichts in Mainz die Kündigung Krauts als Kaufmännischer Direktor der Stadtklinik abgewiesen.

Der Ex-Geschäftsführer wird wohl dennoch sein Amt nicht wieder antreten können. „Eine Weiterbeschäftigung ist ausgeschlossen“, bekräftigte die Stadtverwaltung Frankenthal auf Nachfrage. Kraut hatte im Juli 2020 – direkt vor der Verhandlung vor dem Arbeitsgericht in Ludwigshafen – eine ordentliche Kündigung überreicht bekommen. Diese gilt demnach weiter.

Keine Pflichtverletzungen

Die Stadt Frankenthal hatte nach einer Berichterstattung der „Süddeutschen Zeitung“ über vermeintlich zu lange Beatmungen von Intensiv-Patienten Untersuchungen über interne Abläufe anstellen lassen. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse erhob die Verwaltung den Vorwurf, dass der Kaufmännische Direktor durch Untätigkeit finanziellen Schaden nicht abgewendet haben soll. „Wir sehen erhebliche Pflicht- und Obliegenheitsverletzungen, die zu einem wirtschaftlichen Schaden der Stadtklinik Service GmbH geführt haben“, wiederholt die Stadt Frankenthal nun noch einmal ihre damaligen Vorwürfe. Die Pflichtverletzungen seien weiterhin auch Gegenstand eines zivilrechtlichen Verfahrens.

Demgegenüber zeigt sich Ralf Kraut in einer Pressemitteilung erleichtert: „Ich bin dankbar über die sachliche juristische Aufarbeitung der mir vorgeworfenen Sachverhalte durch die beiden Gerichte. (...) Mit den Entscheidungen ist nicht nur mein Ruf wiederhergestellt, sondern auch der der Stadtklinik Frankenthal.“ Damit stehe jetzt fest, dass weder Patienten länger beatmet worden seien als medizinisch notwendig, noch sei gerichtlich festgestellt worden, dass Pflichtverletzungen des Kaufmännischen Direktors und Geschäftsführers vorgelegen hätten, so Kraut. Und er bekräftigt: „Der angebliche Skandal der Stadtklinik Frankenthal, der so lange die öffentliche Debatte beherrschte, war keiner. Es gab ihn nie.“ bjz

