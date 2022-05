Kühlschränke fangen Feuer - Einsatzkräfte verhindern Übergreifen der Flammen

Weinheim. Wegen zwei brennender Kühlschränke ist die Feuerwehr zu einem Einsatz in Weinheim ausgerückt. Nach Polizeiangaben erhielt die Feuerwehr am Freitagnachmittag 15.45 Uhr den Notruf. Bei Ankunft der Einsatzkräfte vor Ort in der Wolfsgasse standen die zwei Elektrogeräte voll in Flammen und drohten auf ein anderes Gebäude überzugreifen. „Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung, so dass das Feuer nicht mehr auf das Gebäude übergreifen konnte“, schreibt die Polizei in der Pressemeldung.

Dennoch kontrollierte die Feuerwehr das Gebäude, da das Feuer Rollläden und die Fassade beschädigt hatte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei ermittelt nun, wieso die zwei Kühlschränke Feuer gefangen haben. Die Einsatzkräfte waren rund eine Stunde im Einsatz.