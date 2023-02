Eppelheim. Bei einem Brand in Eppelheim ist am Freitagmittag nach ersten Angaben eines Mitarbeiters vor Ort mindesten ein Mensch verletzt worden. Das Feuer brach gegen 11.30 Uhr in einer Küche einer Wohnung in der Wasserturmstraße aus. Der Brand konnte durch die angerückte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Das Gebäude wurde stark verraucht und musste belüftet werden. Nähere Informationen liegen nicht vor.

