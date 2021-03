Bensheim. Die Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie verleiht den mit 25 000 Euro dotierten Karl-Kübel-Preis an den Friedensnobelpreisträger Prof. Dr. Muhammad Yunus (Bild). Der Gründer der Grameen- Bank wird für sein außergewöhnliches und vielfältiges Engagement für Familien ausgezeichnet, teilte die Stiftung am Freitag mit. Die Karl Kübel Stiftung wird die Auszeichnung am 24. September in Bensheim überreichen.

Der aus Bangladesch stammende Wirtschaftswissenschaftler Yunus gründete dort 1983 die Grameen-Bank, die Mikrokredite ohne Sicherheiten, insbesondere an Frauen, vergibt, damit sich die Menschen selbst aus der Armut befreien können. Sein Engagement für eine wirtschaftliche und soziale Entwicklung von unten hat zur Festigung von Demokratie, Menschenrechten und der Stärkung von Frauen beigetragen. 2006 wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. red (Bild: Stiftung)