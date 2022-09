Kritik wegen Panikmache

Rhein-Neckar. Katharina Schneeberg, Expertin für Nosferatu-Spinnen am Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim, kritisiert den negativen Medienrummel um die achtbeinigen Tiere. Viele Beiträge im Internet würden nicht zur Aufklärung über die Art beitragen, sondern lediglich Verunsicherung schüren, sagt die Zoologin im Interview mit dieser Redaktion. „Teilweise werden die Tiere auch getötet, weil ein ganz falsches Bild vermittelt wird.“ Die Nosferatu-Spinne stelle für den Menschen keine Gefahr dar. „Man muss sich wegen der Spinne keine Sorgen machen. Sie ist nicht aggressiv“, betont Schneeberg, die seit April 2021 die Verbreitung der Art in der Region erfasst und kartiert. jei

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1