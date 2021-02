Rhein-Neckar. In ihrer Einschätzung sind sich die Verkehrsteilnehmer aus Mannheim und Ludwigshafen in vielen Punkten einig: Die Autofahrer, Radler und Fußgänger ärgern sich kräftig über die jeweils anderen Gruppen, die Beschilderungen und Parkleitsysteme sind in Ordnung, die Höhe der Parkgebühren dagegen ganz und gar nicht. Außerdem hagelt es Kritik am Baustellenmanagement. Der ADAC hat eine Umfrage in 29 Städten Deutschlands zum Thema „Mobil in der Stadt“ gestartet. Dazu haben die Verkehrsspezialisten jeweils 400 Bürger in Mannheim und Ludwigshafen befragt. Beide Städte landen beim bundesweiten Konkurrenzvergleich im Mittelfeld.

AdUnit urban-intext1

Beim Blick auf die subjektive Zufriedenheit der Bürger mit der Verkehrssituation in ihrer Stadt landet Ludwigshafen auf Platz 22, Mannheim schneidet mit Platz 14 um einiges besser ab. Dass Ludwigshafen weiter hinten gelandet ist, dürfte niemanden wundern. Auch nach Einschätzung des Mobilitätsclubs erklärt sich das schlechtere Abschneiden mit den Verkehrsbehinderungen rund um Sperrung und Abriss der Hochstraße Süd. Die Fragen und Antworten beziehen sich auf die Monate August bis Oktober im Corona-Jahr 2020. Erhebungszeitraum war laut ADAC vom 7. Oktober bis 7. November. Sieger des „Monitors“ ist übrigens Münster in Westfalen.

Die Ergebnisse für Mannheim und Ludwigshafen im Einzelnen, sortiert nach den Verkehrsmitteln:

Pkw: Größter Kritikpunkt der Autofahrer ist das Baustellenmanagement in beiden Städten, wobei das Hochstraßen-geplagte Ludwigshafen erwartungsgemäß schlechter abschneidet als Mannheim. Nicht einverstanden sind die Autofahrer dies- und jenseits des Rheins mit den hohen Parkgebühren. Positiv zu Buche schlägt in Ludwigshafen neben der Wegweisung und der Parkplatzbeschilderung die Schaltung der Ampelanlagen. Die Autofahrer freuen sich über viele Grüne Wellen. Negativ finden Mannheimer Autofahrer dagegen das zu geringe Parkplatzangebot.

AdUnit urban-intext2

ÖPNV: Die Nutzer von Bussen und Bahnen schätzen in beiden Städten die Dichte der Haltestellen, die kurzen Umsteigewege und die Beschilderung an den Stationen und Bahnhöfen. Die Ludwigshafener kritisieren indessen das geringe Sicherheitsgefühl an den Haltestellen und die Sauberkeit der Fahrzeuge.

Fahrrad: Die Radler schätzen in beiden Städten, dass sie ihr Ziel in der geplanten Zeit auch erreichen können und an Ampeln nicht lange warten müssen. Die hohe Verfügbarkeit an Leihrädern verbucht Mannheim auf der Haben-Seite. Im Radwegenetz der Quadratestadt sehen die Befragten aber Nachbesserungsbedarf.

AdUnit urban-intext3

Fußgänger: Pluspunkte gab es für die Sicherheit und Beleuchtung der Überquerungsmöglichkeiten in beiden Städten. Auf der Wunschliste stehen allerdings mehr Sitzgelegenheiten entlang der Wege. bjz

AdUnit urban-intext4

Info: Weitere Infos unter www.adac.de/monitor