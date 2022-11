Kritik, aber kein Boykott

Speyer. Der Sportbeauftragte der pfälzischen Landeskirche, Pfarrer Ralf Neuschwander (Bild), hofft, dass der Weltverband Fifa nach der Fußball-WM in Katar die Standards für die Vergabe des Turniers ändert.

Dass die WM in dem Emirat öffentlich kritisiert werde, sei wichtig und richtig, sagte Neuschwander. Von der Idee, die Kirche könne zum Boykott der Übertragungen der Spiele aufrufen, halte er jedoch nichts. Die WM beginnt am Ewigkeitssonntag, 20. November, und endet am vierten Advent, 18. Dezember.

Die Begeisterung für den Fußball sei nicht totzukriegen, sagte Neuschwander. Daran änderten auch die Austragung der WM in der kalten Jahreszeit, die Menschenrechtsverletzungen und die grausamen Arbeitsbedingungen von Fremdarbeitern in Katar nichts. Wenn die Kirche zum Boykott aufriefe, werde sie zur Lachnummer. „Kampagnenfähig ist die Kirche schon lange nicht mehr.“

Wichtige Proteste

Proteste gegen die WM seien dennoch wichtig, weil sie dem Geschäftsmodell der Fifa und des DFB schadeten. Beide Verbände seien keine Menschenrechtsorganisationen und stärker am Kommerz interessiert als am Sport, sagte Neuschwander. „Aus moralischen Gründen wird die Fifa ihre Vergabekriterien nicht ändern, aber vermutlich aus wirtschaftlichen Erwägungen.“ Der Fifa müsse klar werden, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer eine WM in einem derart autoritär regierten Land ohne jede Fußballtradition nicht wollten. epd (Bild: epd)