Kriminelle überfallen Lokal in Viernheim - Zeugen gesucht

Viernheim. Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Freitag ein Lokal in Viernheim überfallen und Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, haben die maskierten Männer das Lokal in der Einsteinstraße gegen 2.45 Uhr betreten und eine 21-jährige Angestellte mit einem Schlagstock bedroht. Sie forderten Geld und verschwanden anschließend damit. In welche Richtung das Duo flüchtete, ist nicht bekannt. Die Fahndung der Polizei blieb bislang ergebnislos. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060.