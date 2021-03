Schwetzingen. Mit mehreren lautstarken Explosionen sind am Donnerstagmorgen zwei Geldautomaten bei einem Einkaufszentrum auf dem Moll-Areal zwischen der Hockenheimer und der Ketscher Landstraße in Schwetzingen gesprengt worden. Die beiden Pavillons, in denen sich die Geräte befanden, seien vollständig zerstört worden, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Schaden von mindestens 200 000 Euro. Erbeutet haben die Täter einem Sprecher zufolge 100 000 Euro.

AdUnit urban-intext1

Eine Nachbarin gab an, mindestens drei Täter unmittelbar nach den Detonationen gesehen zu haben, die in einem dunklen, hochmotorisierten Auto, ähnlich einem VW-Golf älteren Baujahres, Richtung A 6 flüchteten. Auffällig sei am Fahrzeug eine längliche, am Heck waagrecht angebrachte Bremsleute. Die Unbekannten sollen Deutsch, aber auch in einer osteuropäischen Sprache miteinander gesprochen haben.

Auch Autos beschädigt

Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit rund 50 Streifenwagen, bei der das Polizeipräsidium Mannheim auch von Beamten der Präsidien Karlsruhe, Heilbronn, Rheinpfalz und Südhessen unterstützt wurde, verlief bislang ohne Ergebnis. Auch ein Polizeihubschrauber des Polizeipräsidiums aus Böblingen war in die Fahndung eingebunden.

Durch die Explosionen seien Gesteinsbrocken durch die Luft geflogen und hätten auf angrenzenden Straßen gelegen. „Die Sprengwirkung war offenbar so stark, dass Teile der Pavillons in einem Radius von rund 150 Metern verstreut lagen“, so die Polizei. Auch mehrere geparkte Autos seien beschädigt worden. Mit welcher Substanz die Geldautomaten aufgesprengt wurden, war noch nicht bekannt. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts unterstützten die Kriminalpolizei Heidelberg bei der Spurensicherung, hieß es.

AdUnit urban-intext2

„Das wird einige Wochen, vielleicht sogar ein Vierteljahr dauern, bis wir den Pavillon und den Geldautomaten ersetzt haben“, erklärte ein Sparkassen-Mitarbeiter dieser Redaktion. Und auch vom Volksbankteam vor Ort ist zu hören, dass in den nächsten Monaten dort kein Geld abgehoben werden kann. lsw/ras