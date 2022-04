Heppenheim. Auf die Katalysatoren abgestellter Fahrzeuge hatte es ein bislang noch unbekannter Täter in der Zeit von Freitag bis Samstag in Heppenheim abgesehen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten gegen 12.15 Uhr Zeugen auf dem Gelände eines Autohauses in der Otto-Hahn-Straße, dass Diebe an drei Gebrauchtwagen die Auspuffteile ausgebaut hatten. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1