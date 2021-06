Kretschmann warnt vor Leichtsinn: "Wir sind noch nicht über den Berg"

Stuttgart. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat trotz stark sinkender Corona-Infektionszahlen zur Vorsicht gemahnt. Die Lage sei zwar aktuell gut, sagte der Grüne am Dienstag in Stuttgart. Es bestehe aber auch die Gefahr, "dass die Menschen leichtsinnig werden und dass die Welle zurückkehren kann". Deshalb sei er schon noch besorgt. "Die Gefahr ist nicht weg, wir sind noch in der Pandemie." Die Fortschritte beim Impfen seien zwar deutlich sichtbar bei der Zahl der Neuinfektionen mit dem Erreger, sagte Kretschmann, aber: "Wenn man nicht aufpasst, kann er umso stärker bei Nicht-Geimpften wüten."

Kritisch äußerte sich Kretschmann zu der Genehmigung der bayerischen Landesregierung, bei den vier Partien der Fußball-Europameisterschaft in München jeweils 14 000 Zuschauer zuzulassen. "Das mit der EM halte ich schon für höchst gewagt", sagte der Grünen-Politiker.