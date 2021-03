Rhein-Neckar/Speyer. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat aufgrund der gestiegenen Inzidenzzahlen eine neue Allgemeinverfügung erlassen – der Wert lag am Mittwoch bei 93,8. Diese tritt laut dem Kreis am Donnerstag, 25. März, in Kraft und gilt bis einschließlich 11. April. Demnach müssen gewerbliche Einrichtungen für den allgemeinen Kundenverkehr schließen und „Termin-Shopping“ vereinbaren. Die Termine können online, telefonisch oder im Geschäft vor Ort ausgemacht werden. Von der Schließung ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarf sowie der Großhandel, Baumärkte, Tierbedarfsmärkte, Reinigungen, Waschsalons, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Gärtnereien und Gartenbaumärkte. Des Weiteren ist Sport in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen ausschließlich im Freien mit maximal fünf Personen aus zwei Hausständen und mit dem geltenden Abstandsgebot zulässig.

AdUnit urban-intext1

Da in Speyer der 7-Tage-Inzidenzwert auf über 100 (Stand Mittwoch: 132,5) an drei aufeinander folgenden Tagen gestiegen ist, tritt die „Notbremse“ ab Freitag, 25. März, in Kraft. Ab da müssen die Außengastronomie und Museen wieder schließen und der Einzelhandel neben Abhol-, Bring- und Lieferservice wieder strengeres Termin-Shopping mit Einzelterminen einführen. Zudem wird eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr erlassen. her