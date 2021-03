Rhein-Neckar. Möglicherweise fällt in dieser Woche nun auch die letzte nächtliche Ausgangssperre in der Metropolregion. Der Rhein-Neckar-Kreis prüft nach eigenen Angaben, ob die Allgemeinverfügung noch vor dem Wochenende aufgehoben werden kann. Grund sei, dass die 7-Tage-Inzidenz im Kreis laut Landesgesundheitsamt am Dienstag erstmals seit Ende Oktober den Wert von 50 unterschritten hat.

Eine Aufhebung der Allgemeinverfügung setze grundsätzlich voraus, dass der Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen an mindestens drei aufeinander folgenden Tagen unterschritten wurde. „Maßgeblich sind allerdings die Zahlen des Landesgesundheitsamtes“, erläutert Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss. Die Abweichung zu den Daten des Kreises lägen im Wesentlichen im unterschiedlichen Zeitpunkt der Datenerhebung begründet. Wenn also die Inzidenzwerte auch am Mittwoch und Donnerstag stabil unter der 50er-Marke liegen, könnte das Landratsamt die Allgemeinverfügung am Donnerstag aufheben. Dann würden ab Freitag auch im Rhein-Neckar-Kreis keine nächtlichen Ausgangsbeschränkungen mehr gelten. Die AHA-Regeln gelten jedoch weiterhin. bjz