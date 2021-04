Rhein-Neckar-Kreis/Heidelberg. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Mittwochvormittag 91 weitere Infektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Die Zahl der Gesamtfälle erhöht sich somit auf 18.623. 17.263 davon gelten laut der Gemeinde als genesen; damit ergeben sich 983 aktive Fälle.

Zudem wurden zwei weitere Verstorbene bestätigt. Insgesamt sind im Kreis seit Ausbruch der Pandemie 377 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

In Heidelberg meldete das Gesundheitsamt 13 Neuinfektionen am Mittwoch. Die Gesamtzahl an Infizierten steigt auf 4.479. Davon sind 4.267 Menschen wieder gesundet.

