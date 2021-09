Kreativer Tauftag

Speyer. Gospelchor, Picknick und Taufe am See: Ein jährliches Tauffest am Blausee zwischen Neu- und Altlußheim ist nur ein Beispiel dafür, wie Taufen ein stärkerer Anziehungspunkt für Familien werden können. So haben sich am Wochenende 60 Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Fachleute aus Baden und der Pfalz beim Thementag „Taufe“ in der Ludwigshafener Friedenskirche darüber ausgetauscht.

Die Veranstaltung wurde organisiert von der Evangelischen Kirche der Pfalz und der Evangelischen Landeskirche in Baden. Die Oberkirchenräte Manfred Sutter aus der Pfalz und Matthias Kreplin aus Baden begleiteten den Tag. Vertreter des Bistums Speyer und des Bistums Freiburg nahmen ebenfalls teil.

Wie die Evangelische Kirche der Pfalz mitteilte, berichtete Pfarrerin Heike Messerschmitt aus Landau in einem Workshop über Taufen im engsten Familienkreis, die sich während des Corona-Lockdowns entwickelt hatten. red