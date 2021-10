Schifferstadt. Ein Kranwagen ist am Donnerstagmorgen auf der A 61 von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung gerutscht. Nach Angaben der Polizei ist deshalb auf der Autobahn seit 6.20 Uhr in Fahrtrichtung Koblenz ab dem Autobahnkreuz Speyer im Baustellenbereich ein Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt. Durch die Sperrung kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen. Die Bergung des Lkw wird voraussichtlich mehrere Stunden dauern.

