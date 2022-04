"Kran von Schifferstadt": Relief für Wilfried Dietrich in Heimatort

Schifferstadt. An den legendären Ringer-Olympiasieger Wilfried Dietrich (1933-1992) erinnert in seiner pfälzischen Heimatstadt Schifferstadt künftig ein großes Relief. Die Tafel zeige die spektakuläre Szene, in der Dietrich bei den Olympischen Sommerspielen 1972 den 182 Kilogramm schweren US-Ringer Chris Taylor kopfüber auf die Schulter werfe, sagte Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) am Sonntag. Der Schwergewichtler, vielen besser bekannt als "Kran von Schifferstadt", wurde 1960 Olympiasieger im Freistil. 1977 beendete Dietrich seine Karriere. Vor fast genau 30 Jahren, am 2. Juni 1992, starb er im Alter von 58 Jahren in Südafrika.

