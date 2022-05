Mannheimer Morgen Plus-Artikel Hockenheimringlauf (mit Fotostrecke) Kopie von BASF Firmencup: 7000 Läufer zeigen Kondition im Kollegenkreis

Er geht nicht als Firmencup der Rekorde, aber als der der Freude in die Geschichte ein. Dass eine solche Großveranstaltung wieder auf den Hockenheimring Menschen in Bewegung bringt, ist für alle Beteiligten am wichtigsten.