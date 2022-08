Kopf gegen Briefkasten gestoßen - Seniorin in Brühl überfallen

Brühl. Eine Seniorin ist am Samstagabend in Brühl überfallen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stieg die 70-Jährige gegen 17.50 Uhr an der Bushaltestelle Siedlung aus der Linie 710 aus Mannheim kommen aus und ging anschließend zu Fuß die Silcherstraße entlang. Gegen 18 Uhr wurde sie an der Ecke Silcherstraße/Albert-Bassermann-Straße von einem unbekannten Mann mit beiden Händen am Hals gepackt und mit dem Kopf gegen einen Briefkasten gestoßen. Der Unbekannte soll ihr die goldfarbene Halskette der Frau entrissen haben und dann zu Fuß durch die Albert-Bassermann-Straße geflüchtet sein.

Die Überfallene beschreibt den Täter wie folgt: Etwa 1,80 Meter groß und hagere Statur. Er soll ein Sport-Sweatshirt und eine dunkle Basecap getragen haben. Möglicherweise hielt sich der Mann im selben Bus auf wie die 70-Jährige. Die Frau wurde durch den Angriff leicht verletzt, der Wert der entwendeten Kette beläuft sich auf rund 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174 - 4444 bei der Polizei zu melden.