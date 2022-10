Konzert “Rock im Schloss” in Ilvesheim

Ilvesheim. Aus „Jazz im Hirsch“ wird in diesem Jahr „Rock im Schloss“ – am Montag, 3. Oktober, geht es ab 18 Uhr in der Aula der Schlossschule los, es tritt die Ilvesheimer Party-Band Carport feat. Shanti Noreen auf. Einlass ist ab 17.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Der SPD-Ortsverein als Veranstalter bittet dabei um Spenden für die Ukraine.

Da das Bürgerhaus Hirsch seit dem Frühjahr für die Unterbringung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine vorbereitet wurde, stand der Bürgersaal lange Zeit nicht zur Verfügung. Daher hat der SPD-Ortsverein nach einem Ausweichraum gesucht und ist mit der Schlossschule fündig geworden. Dank der Unterstützung der Schulleitung steht die Aula zur Verfügung.