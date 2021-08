Konzert am Isenachweiher

Bad Dürkheim. Für das Natur-Konzert auf dem Musikfloß am Dienstag, 17. August, gibt es noch Karten an der Abendkasse. Die Stuttgarter Saloniker und Patrick Siben treten dort um 18 Uhr mitten im Pfälzerwald auf und verwandeln den Staudamm am Isenachweiher in eine Konzertarena. Das Salonorchester spielt auf einer schwimmenden Bühne Wassermusik und Gondellieder von Barock bis zur Moderne. Das Publikum macht es sich am Ufer mit mitgebrachtem Picknick gemütlich. Karten kosten 25 Euro, für Kinder zehn Euro. Familienkarten gibt es für 55 Euro an der Abendkasse.

