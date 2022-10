Kontrollverlust unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt. Ein 22-Jähriger ist am Samstagabend in der Schifferstadt unter dem Einfluss von Alkohol mit einem geparkten Auto kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann in der Herzog-Otto-Straße gegen 21.20 Uhr in einen geparkten Pkw. Daraufhin setzte dieser die Fahrt fort. Im Drosselweg verlor der 22-Jährige erneut die Kontrolle und fuhr in einen Gartenzaun. Beim Eintreffen der verständigten Beamten stelle sich heraus, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war und keine Fahrerlaubnis besaß. Nun erwarten ihn entsprechende Strafverfahren. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1