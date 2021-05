„Kontrollen jederzeit möglich“

Hockenheim. „Verkehrsteilnehmer, die sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten“, betont ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim nach einer Schwerpunktkontrolle auf der A 6 bei Hockenheim. Ziel sei es, die Hauptunfallursachen „Drogen und Alkohol im Straßenverkehr“ zu bekämpfen und das Dunkelfeld aufzuhellen.

AdUnit urban-intext1

In Hockenheim stoppten die Beamten in fünf Stunden 39 Fahrzeuge und kontrollierten 49 Personen. Dabei seien sechs Fahrer erwischt worden, die sich unter dem Einfluss von Rauschgift ans Steuer ihres Wagens gesetzt hatten. „Ihnen wurde an der Kontrollstelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen acht Tatverdächtige sind Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet worden“, berichtet der Sprecher. Auch Verstöße gegen das Waffengesetz und das Pflichtversicherungsgesetz seien aktenkundig geworden.

Schulungen fortsetzen

Im Rahmen der Kontrollaktion hätten Beamte des Mannheimer Drogen-Kompetenzteams zudem andere Kollegen geschult, damit diese drogenbeeinflusste Autofahrer bei Routineüberprüfungen leichter erkennen können. „Da sich die Schulungen auszahlen, werden sie – wie die Kontrollen selbst – intensiv fortgesetzt“, so der Polizeisprecher. sin