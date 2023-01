Kontrolle im Mannheimer Hauptbahnhof: Schusswaffe in Bauchtasche entdeckt

Mannheim. Bei einer Kontrolle am Mannheimer Hauptbahnhof hat die Polizei am Montagnachmittag bei einem Mann eine Schusswaffe sichergestellt. Nach Angaben der Beamten befand sich die Waffe griffbereit in der Bauchtasche des 21-Jährigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Waffe wurde von den Bundespolizisten entdeckt, als sie nach Ausweispapieren des Mannes suchten, die dieser bei der Kontrolle nicht vorweisen konnte. Bei der aufgefundenen Waffe handelte es sich um eine sogenannte Federdruckwaffe ohne die notwendige amtliche Kennzeichnung. Schusswaffe und Magazin wurden zunächst sichergestellt.

Da der 21-Jährige ist bereits wegen Delikten mit Waffen polizeilich bekannt war, musste er den Beamten zum Bundespolizeirevier folgen. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Die Waffe nebst Zubehör wurde eingezogen.