Kontodaten am Geldautomat ausgespäht - Mann nach Festnahme in Lorsch in U-Haft

Lorsch/Darmstadt. Ein Mann aus Südhessen soll an einem Geldautomaten eine Vorrichtung angebracht haben, mit der Daten von Bankkunden ausgespäht werden können. Der 44-Jährige wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Darmstadt gemeinsam mitteilten.

Die Ermittler werfen ihm vor, im August an dem Automaten in Darmstadt eine sogenannte Skimming-Vorrichtung montiert zu haben. Mit ihr soll er versucht haben, Zugriff auf fremde Konten zu bekommen. Der 44-Jährige wurde den Angaben zufolge am Samstag von Zivilfahndern auf einer Rastanlage bei Lorsch (Kreis Bergstraße) festgenommen. Bei seiner Festnahme hatte er eine Tasche mit 1300 Euro Bargeld dabei.