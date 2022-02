Konflikt mit Luftdruckpistole und Schlagstock in Frankenthal

Frankenthal. Am Montag, 14. Februar hat es eine Auseinandersetzung mit gefährlicher Körperverletzung am Hauptbahnhof Frankenthal gegeben. Gegen 18.10 Uhr gerieten zwei Männer laut Polizeibericht derart in Streitigkeiten, dass ein 28-Jähriger mit einer Luftdruckpistole auf einen 27-Jährigen zielte. Ob es zu Schüssen kam, ist bisher noch nicht bekannt. Der 28-Jährige habe dann mit einem ebenfalls mitgeführten Schlagstock auf den 27-Jährigen eingeschlagen bis er zu Boden geworfen wurde und der 27-Jährige den Schlagstock ergriff und zurück schlug. Beide Männer mussten im Krankenhaus aufgrund ihrer Verletzungen behandelt werden. Auf beide kommt ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz zu.

