Komplizin zum zweiten Mal zu lebenslang verurteilt

Frankenthal. Der zweite Frankenthaler Prozess um den Mord an zwei Unternehmern aus Ludwigshafen und Brühl endet für die 46 Jahre alte Angeklagte wie der erste. Die Richter sprechen Yasemin T. am Montag wegen ihrer Beteiligung an der kaltblütigen Verschleppung und Ermordung von Ismail Torun erneut wegen Mordes schuldig. Deshalb schickt sie die Zweite Große Strafkammer lebenslang ins Gefängnis und stellt – wie im ersten Verfahren die besondere Schwere der Schuld fest. Das macht eine Entlassung nach 15 Jahren unmöglich.

Mit ihrer Verurteilung wegen Mordes hatte sich die dreifache Mutter 2018 nicht abfinden wollen. Deshalb ließ sie über ihren Anwalt Revision beim Bundesgerichtshof einlegen und hatte Erfolg: Die Karlsruher Richter rügten das Urteil und verwiesen den Fall zurück nach Frankenthal. Mit der Auflage zu prüfen, ob die türkisch-stämmige Frau aus Stuttgart tatsächlich mit der Ermordung des Mutterstadter Geschäftsmannes gerechnet hatte oder nicht. Seit September 2020 steht Yasemin T. deshalb zum zweiten Mal in Frankenthal vor Gericht.

2017 stand Yasemin T. zum ersten Mal vor Gericht. © Klaus Venus

Nach der Beweisaufnahme geht die Zweite Große Strafkammer nun davon aus, dass die Frau als Mittäterin an der Tötung des türkischen Bauunternehmers Ismail Torun aus Ludwigshafen beteiligt war und den Tod des Opfers durchaus beabsichtigt hat. Nach Ansicht der Richter hat die Frau bei der Tat die Mordmerkmale der Heimtücke und eine sogenannte Verdeckungsabsicht verwirklicht.

Rückblick: Im November 2016 lockt die Angeklagte Yasemin T. unter einem Vorwand einen 64-jährigen Automatenaufsteller aus Brühl in eine dunkle Mannheimer Lagerhalle. Dort wollen ihre beiden Komplizen Geld von ihm erpressen. Als er sich weigert, erdrosseln die beiden den Mann. T. ist zu diesem Zeitpunkt schon wieder weg und wird wegen dieser Tat nicht belangt. Im Dezember 2016 warnt die gelernte Frisörin ein potenzielles Opfer, das mit dem Leben davonkommt.

Mannheimer Lagerhalle als Tatort

Doch im Januar 2017 lockt sie nach der Einschätzung der Richter den Immobilienunternehmer Ismail Torun in dieselbe Mannheimer Lagerhalle, wo er überwältigt wird. Nachdem er telefonisch bei seinen Verwandten und Freunden 975 000 Euro eingesammelt hat, wird er nach der Übergabe erdrosselt.

Im ersten Verfahren deutet ein Zeuge mit den Worten „das ist sie“ auf Yasemin T.. Der Lastwagenfahrer hatte seinem Freund Torun bei der Abwicklung eines Immobiliengeschäfts helfen wollen. Ohne zu wissen, dass in der Aktentasche Lösegeld steckt, hatte er sie in der Neckarauer Straße in Mannheim an eine Frau im dunklen Kapuzenmantel übergeben. Als Kennwort habe T. „Berlin Grundstück 25“ genannt, jene Parole, die sein Freund ihm als Überbringer-Code genannt habe.

Im ersten wie im zweiten Verfahren hat sich Yasemin T. als kleine Helfershelferin dargestellt, die lediglich von den Entführungen gewusst haben will und nur auf Geld aus war. Mit dem neuen Urteil ändert sich für die Frau nichts. Allerdings ist der Schuldspruch noch nicht rechtskräftig. Es kann dagegen Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt werden. Ob T. einen zweiten Versuch unternimmt, bleibt abzuwarten.

