Kollision zwischen Pkw und Lkw auf A6 – ein Verletzter und reichlich Diesel ausgelaufen

Wattenheim. Bei einem Unfall auf der A6 bei Wattenheim am Dienstagabend hat sich eine Peron verletzt. Gegen 18.30 Uhr verlor ein 46 Jahre alter Autofahrer nach Polizeiangaben auf Höhe der Rastanlage Pfalz in Richtung Mannheim vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit und dadurch resultierendem Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin kollidierte er mit einem Lkw. Der 46-Jährige wurde mit seinen Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Bei der Kollision wurde der Tank des Lkw derart beschädigt, dass etwa 200 Liter Diesel ausliefen, das sich großflächig auf der Fahrbahn verteilte. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt. Für die Arbeiten vor Ort war die Autobahn in Richtung Mannheim an Unfallstelle noch am späten Abend voll gesperrt.

Im Einsatz waren drei Einsatzfahrzeuge der Polizeiautobahnstation Ruchheim, ein Einsatzfahrzeug der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern, die Feuerwehr Hettenleidelheim, ein Rettungswagen und die Autobahnmeisterei Wattenheim.