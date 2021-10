Bad Dürkheim. Beim Überfahren einer Fahrbahnschwelle ist am Samstag ein Radfahrer in Bad Dürkheim ins Straucheln gekommen und auf eine 60-Jährige Fußgängerin gestürzt. Nach Angaben der Polizei kamen sowohl der 60-jährige Radfahrer als auch die Fußgängerin durch den Zusammenprall zu Fall und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Die 60-Jährige wurde vorsorglich in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht.

