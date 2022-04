Kollision von zwei Autos wegen illegalem Rennen - Mann verletzt

Michelstadt. Ein 24-jähriger Mann hat bei einem mutmaßlichen illegalen Rennen in Michelstadt (Odenwaldkreis) mit seinem Wagen ein abbiegendes Fahrzeug gerammt. Der 79-jährige Fahrer des zweiten Wagens wurde durch den Zusammenstoß am Donnerstagabend schwer verletzt, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Wegen mehrerer Zeugenaussagen ging die Polizei zunächst davon aus, dass sich der jüngere Fahrer ein Rennen mit einem weiteren Autofahrer geliefert hatte. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Beide Wagen wurden zur Klärung des Unfallhergangs beschlagnahmt. Die Unfallstelle an der B45 war für rund vier Stunden gesperrt.

