Kollision mit geparktem Fahrzeug in Neckargemünd - 52-Jährige schwer verletzt

Neckargemünd. Eine Autofahrerin hat schwere Verletzungen erlitten nachdem sie gegen ein geparktes Fahrzeug in Neckargemünd fuhr. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr ungebremst auf den BMW in der Bahnhofstraße auf, berichtet die Polizei. Durch den Aufprall lösten die Airbags aus. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte 52-Jährige in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und weisen einen Schaden von insgesamt 38.000 Euro auf.



AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1